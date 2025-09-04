Ab Ende September: Hier entsteht ein neuer Treffpunkt für Jugendliche in Wolfach

Das „Jack Inn“ erweitert sich: Im ehemaligen Sportgeschäft Huber entsteht ein zweiter, abgetrennter Bereich mit Billard und Darts – ein Angebot für alle ab 16 Jahren.
Seit mehr als einem Jahr steht das ehemalige Sportgeschäft Huber in der Hauptstraße leer. Doch hinter den abgeklebten Scheiben tut sich etwas. Bis spätestens Ende des Monats soll dort wieder Leben einziehen. Dominic Bertschi, Eigentümer der benachbarten „Jack Inn“-Bar, hat das rund 130 Quadratmeter große Ladengeschäft gekauft. Seit Mitte Juli wird es umgebaut.