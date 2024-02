Ab Dienstag: Verdi ruft Lufthansa-Bodenpersonal zu Warnstreik auf

1 Passagiere müssen sich wohl einmal mehr auf Flugausfälle und Verspätungen einstellen (Archivbild). Foto: dpa/David Young

Am Flughafen wird mal wieder gestreikt, wie die Gewerkschaft Verdi an diesem Sonntag mitteilte. Welche Flughäfen sind betroffen?









Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal der Lufthansa ab Dienstagmorgen erneut zu einem gut eintägigen Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind im Passagierbereich ab 4.00 Uhr morgens die Lufthansa-Standorte Frankfurt am Main, München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart, wie Verdi am Sonntag mitteilte. Das Ende ist für Mittwochmorgen 7.10 Uhr angesetzt. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen für die rund 25.000 Beschäftigte am Boden.