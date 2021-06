1 Ab Dienstagvormittag kann man sich online für die Impfkampagne am 27. und 28. Juni anmelden. Foto: Pixabay

Die Modalitäten für das angekündigte Pop-Up Impfzentrum von Bad Dürrheim, Brigachtal und Tuningen stehen. Die Terminvergabe wird am Dienstag, 22. Juni über eine Online-Plattform starten.

Bad Dürrheim - Am Sonntag, 27. und Montag, 28. Juni sollen im Haus des Bürgers in Bad Dürrheim insgesamt 1200 Personen ihre Erstimpfung mit einem mRNA-Impfstoff – BioNTec oder Moderne – erhalten. Die Zweitimpfung wird dann am 9. und 10. August stattfinden. Die Terminvergabe findet ausschließlich über den Anbieter Terminland.eu Vormittags am Dienstag, 22. Juni unter folgender Webadresse statt: www.terminland.eu/bad-duerrheim/.

Möglichst viele sollen Impftermin bekommen

"Wir wollen, dass möglichst viele Impfinteressierte eine faire Chance bekommen, einen Impftermin zu erhalten", so die drei Bürgermeister Jonathan Berggötz, Michael Schmitt und Ralf Pahlow. "Da erschien uns eine professionelle Terminvergabe Software, die auch mit vielen Anfragen gleichzeitig umgehen kann, am erfolgversprechendsten", so die Bürgermeister.

Die 1200 Impfdosen werden anhand der Einwohnerzahlen der drei Gemeinden verteilt. Für die Bad Dürrheimer Bevölkerung stehen rund 800 Termine zur Verfügung, für Brigachtal 250 und für Tuningen 150. Die Organisation der Aktion findet bei der Stadtverwaltung Bad Dürrheim statt. "Wir haben von uns drei Kommunen die größten Kapazitäten, aber dennoch ist dies für uns auch ein Kraftakt", sagt Bürgermeister Berggötz. Schließlich müsste in zwei Wochen ein komplettes Impfzentrum aufgebaut, die Terminvergabe koordiniert und dann 1200 Personen durchgeschleust werden. "Es ist aber ein Kraftakt, der sich lohnt", so der Bürgermeister der Bäderstadt.