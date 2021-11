2 Zum dritten Mal wird in Nagold eine Eisbahn aufgebaut. Foto: Fritsch

Es gibt Städte, die verzichten in diesem Jahr abermals auf einen Weihnachtsmarkt. Nagold gehört nicht dazu. Neben dem Weihnachtsmarkt wird es sogar ein weiteres Winter-Highlight geben: Corona zum Trotz: Auf dem Longwyplatz wird wieder die Eisbahn aufgebaut.















Nagold - Ein mehrwöchiger Eisbahnbetrieb zur Pandemiezeit – selbstverständlich ist das nicht. Das weiß auch Christoph Römmler, Chef der Agentur Karo-Events, und in Nagold vor allem als Betreiber der Eisbahn bekannt. "Wir freuen uns sehr, dass es nach mehr als eineinhalb Jahren Corona-Pause in unserer Branche nun endlich wieder losgehen kann", sagt Römmler. Und er erinnert daran, dass ja auch die Nagolder Eisbahn im Winter 2020 abgesagt werden musste. Umso mehr freue man sich "dass wir gemeinsam mit der Stadt Nagold sowie allen Sponsoren und Partnern in diesem Winter wieder die Eisbahn anbieten können". Damit könne man den Menschen auch ein weiteres Stück Normalität zurückgeben.

Intensive Diskussionen

Römmler berichtet von intensiven Diskussionen, die man gemeinsam im Vorfeld geführt habe. Der Stadt Nagold sei es besonders wichtig gewesen, dass die Eisbahn wieder stattfinde. Und so meldet man nun Vollzug: Bereits am Donnerstag, 25. November startet die Eisbahn. Sie wird Bestandteil des Nagolder Freizeitlebens bis zum 9. Januar nächsten Jahres bleiben. Ort des Geschehens ist wieder der Longwyplatz. Geöffnet hat die Eisbahn bis zum 22. Dezember von 14 bis 20 Uhr und an den Wochenenden von 11 bis 20 Uhr. Mit dem Ferienbeginn am 23. Dezember ist die Eisbahn dann sogar täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Das gastronomische Angebot gibt es gar täglich bis 21 Uhr. Die Preise bleiben laut Römmler gleich: Das Tagesticket kostet vier Euro für Kinder und fünf Euro für Erwachsene. Wer will kann sich auch wieder Schlittschuhe ausleihen (vier Euro). Auch Lern-Pinguine für die Kleinsten hat das Eisbahn-Team vor Ort (zwei Euro pro halbe Stunde).

Premiere im Jahr 2018

Soweit ist also alles wie immer? Im Prinzip schon: Christoph Römmler hält am erfolgreichen Konzept, das bereits bei der Premiere im Jahr 2018 zur Anwendung kam fest. Die Eisbahn in Nagold war von Anfang an ein beliebter Treffpunkt. Das lag auch am gastronomischen Angebot. "Die Gastronomie hat täglich bis 21 Uhr geöffnet", informiert Römmler. Das große Angebot an Speisen und Getränken könne an "zahlreichen Unterständen, Stehtischen und Sitzgelegenheiten" im weihnachtlich dekorierten Ambiente genossen werden.

Jeden Abend Live-Musik

Ein weiterer, ganz wesentlicher Bestandteil des Eisbahn-Erfolgs: Täglich wird es wieder ein abendliches Live-Programm geben. Bands und Künstler aus der Region liefern von 18 bis 20.30 Uhr Live-Musik auf der Bühne an der Eisbahn ab.

Doch natürlich gibt es einige Corona-Specials zu beachten. Von einem "umfangreichen Hygienekonzept", berichtet der Organisator. Wer geimpft oder genesen ist, wird davon womöglich gar nicht allzu viel mitbekommen. "Wir haben uns in Absprache mit den Ämtern für eine offene Gestaltung entschieden", verrät Römmler. Das bedeute: Das Betreten des Geländes sei, ähnlich wie bei einem Besuch der Fußgängerzone oder der Innenstadt, für alle Gäste frei.

Es gilt Maskenpflicht

Auf dem gesamten Areal besteht allerdings Maskenpflicht – außer direkt auf der Eisbahn (die als Sportanlage eingestuft wird) sowie beim Verzehr von Speisen und Getränken. Beim Kauf der Einlassbänder an der Eisbahn-Kasse ist ein – je nachdem welche Stufe gilt – 2G- oder 3G-Nachweis zu erbringen, ebenso beim Kauf von Speisen und Getränken. "Das wird an den Ständen direkt kontrolliert. Auf Wunsch kann man sich ein farbiges Band aushändigen lassen, mit dem bei allen Ständen dann ohne erneuten Nachweis konsumiert werden kann", erklärt der Eisbahn-Chef.

Größere Fläche vor der Bühne

Um für mehr Platz zu sorgen, werden die Stände laut Veranstalter "locker" aufgestellt, zudem stehe vor der Bühne eine größere Fläche bereit.

Christoph Römmler freut sich nicht nur auf das winterliche Treiben rund und auf der Eisbahn in Nagold. Bemerkenswert ist für ihn auch, dass alle Sponsoren und Partner wieder mit dabei sind und sogar neue Unternehmen als Unterstützer dazu gekommen seien. Römmler: "Gerade nach zwei – für alle – schwierigen Jahren ist das besonders hervorzuheben." Unterstützt wird die Eisbahn in Nagold auch vom Schwarzwälder Boten, dem offiziellen Medienpartner des Projekts.