Der Schwarzwald ist nicht nur ein herrliches Wandergebiet, auch mit dem Fahrrad ist er Genuss pur. Um ihn in seiner ganzen Vielfalt zu erleben, kann man es machen wie Wolfgang Großmüller: Ab aufs E-Bike und los. Mit einer eingeschobenen Strecke per Bahn kommen so 400 Kilometer und 2800 Höhenmeter zusammen, die man in fünf Etappen zurücklegen kann.