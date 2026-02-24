Ab April sind die Türen zu: Gemeinderat beschließt Schließung der Kita Regenbogen in Kappel

Der Gemeinderat Kappel-Grafenhausen hat nun die vorübergehende Schließung beschlossen.
Jetzt ist es amtlich: Die von der Gemeinde getragene Kappeler Kindertagesstätte Regenbogen wird vorübergehend stillgelegt. Das beschloss der Gemeinderat Kappel-Grafenhausen am Montagabend. Notwendig geworden war die Schließung, weil direkt vor den Weihnachtsfeiertagen dort gleich zwei der drei angestellten pädagogischen Fachkräfte gekündigt hatten. Damit war die kleinste der drei Gemeinde-Kitas mit zehn Plätzen für Kinder unter drei Jahren vorhersehbar ab April nicht mehr arbeitsfähig (wir berichteten).