Ab April 2024: Praxis von Gerhard Lay wird Teil des MVZ Balingen

1 Daniel Urban (links) Ärztlicher Leiter und Geschäftsführer heißt Gerhard Lay willkommen, dessen Praxis ab Mai 2024 in das Medicum Zollernalb MVZ integriert wird. Foto: MVZ

Die Hausarztpraxis von Gerhard Lay in Frommern wird ab April 2024 Teil des Medicum Zollernalb MVZ.









Gerhard Lay, der sich fast vier Jahrzehnte lang mit Hingabe in seiner Praxis in der Beethovenstraße 27 in Frommern um seine Patienten gekümmert hat, wird seine Tätigkeit im MVZ fortsetzen, allerdings in reduziertem Umfang. „Es ist ein großartiges Gefühl zu wissen, dass meine Patienten auch in Zukunft gut versorgt sind. Besonders erleichternd ist es für mich, dass ich mich im MVZ deutlich weniger mit Bürokratie und Verwaltungsaufgaben befassen muss und mich stattdessen voll und ganz auf die Patientenversorgung konzentrieren kann“, freut sich Lay.