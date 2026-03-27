1 In Baden-Württemberg dürfen ab dem 1. April die Fassaden von Gebäuden nicht mehr beleuchtet werden (Symbolbild). Foto: imago/Becker&Bredel/BeckerBredel Ab dem 1. April gilt in Baden-Württemberg ein flächendeckendes Verbot der Fassadenbeleuchtung. Die Regel soll Lichtverschmutzung reduzieren und Tiere sowie Umwelt schützen.







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In Baden-Württemberg dürfen ab dem 1. April die Fassaden von Gebäuden nicht mehr beleuchtet werden. Das Verbot gelte bis Ende September und betreffe alle baulichen Anlagen, wie der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) am Freitag in Stuttgart mitteilte. Dazu zählten private und industrielle Gebäude ebenso wie öffentliche Bauten und Kirchen.