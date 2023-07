Am Donnerstag beginnt der Albstädter Band-Sommer auf dem Bürgerturmplatz. Was ist neu?

Die Generalprobe hat der Albstädter Band-Sommer 2022 bestanden, nun soll er zur Institution werden und geht in die zweite Runde. Für das erste Konzert mit der Big Band des Städtischen Orchesters Albstadt und Sängerin Leeeza am Donnerstag, 27. Juli, ab 19 Uhr haben Kulturamtsleiter Martin Roscher und seine Kollegen Max Konzelmann und Julian Köhnlein alles vorbereitet: Mobiles Grün auf dem Bürgerturmplatz ersetzt die Zäune, die 2022 noch rund um den Bürgerturmplatz standen, denn der Eintritt ist diesmal frei. „Wir wollen, dass auch jene, die einkaufen oder nur vorbeikommen, geschwind reingehen, etwas trinken, etwas essen und Musik hören können“, sagt Konzelmann. Davon habe der Eintrittspreis 2022 manche abgehalten.

Kleine Job-Börse als Dank für die Sponsoren

„Dank der Sponsoren decken wir den Einnahmeausfall“, sagt Martin Roscher mit Blick auf die Firmen Mebold, Steinmeyer, Volksbank Albstadt, Albstadtwerke, Wagner Glas- und Metallbau, Hirsch-Brauerei Honer, SLAM, Blumen Krigar, Korn Recycling, Imnauer Mineralquellen und BeSave. Sie bringen sich auch tatkräftig ein, sorgen für Sicherheit, stellen Getränkestände, sorgen für Grün und vieles mehr.

Damit sie selbst auch profitieren, hat die Stadt eine kleine Job-Börse aufgebaut, an der sich Besucher informieren können über freie Ausbildungsplätze und Stellen in den jeweiligen Firmen, und mittels QR-Code auch gleich auf deren Internetseite kommen.

Stilvoll aus dem Glas trinken oder auf dem Stadtbalkon ein Eis genießen

„Wein, Sekt und Cocktails gib es diesmal aus Gläsern“, verrät Konzelmann, und außerdem würden Bier und alkoholfreie Getränke serviert. Der Buchner-Hof und „Gerbers Vesperhäusle“ sind mit Food-Trucks dabei, und außerdem hat das LaPiazza, die Eisdiele auf dem Stadtbalkon, offen bis zum Konzertende, so dass Besucher auf der Terrasse Eis und Getränke vom LaPiazza genießen können. Aber auch unterhalb gibt es – anders als 2022 – Sitzplätze, damit jene, die nicht so lange stehen können, trotzdem die vollen Konzerte genießen können. An Donnerstagen dauern diese bis 21.30 Uhr, freitags und samstags bis 22.30 Uhr. Den Platz räumen müssen Besucher übrigens nicht mit dem letzten Ton von der Bühne, sondern dürfen noch gemütlich austrinken – es gelten die selben Bewirtungszeiten wie in der Außengastronomie.

„Bei der Auswahl der Bands ist für jeden etwas dabei“, versprechen Roscher, Konzelmann und Köhnlein. Zur Premiere am Donnerstag geht es übrigens schon um 16 Uhr mit einer After-Work-Party los – und alle sind willkommen.