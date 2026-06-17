Ab 21. Juni: Albstadt tritt wieder beim Stadtradeln an

64.500 Kilometer sind die Albstädter im vergangenen Jahr geradelt. Dieser Wert soll übertroffen werden. Warum sich das Mitstrampeln für die Teilnehmer lohnt.
Ab dem 21. Juni startet in Albstadt die diesjährige Ausgabe der Aktion Stadtradeln. Während der drei Wochen bis zum 11. Juli gilt es für alle Albstädterinnen und Albstädter möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurückzulegen. „An unsere Erfolge der letzten Jahre möchten wir natürlich anknüpfen und wieder erfolgreichste Kommune im Zollernalbkreis werden“, so Oberbürgermeister Roland Tralmer selbstbewusst.