Ab 21. Juni: Albstadt tritt wieder beim Stadtradeln an

64.500 Kilometer sind die Albstädter im vergangenen Jahr geradelt. Dieser Wert soll übertroffen werden. Warum sich das Mitstrampeln für die Teilnehmer lohnt.

Ab dem 21. Juni startet in Albstadt die diesjährige Ausgabe der Aktion Stadtradeln. Während der drei Wochen bis zum 11. Juli gilt es für alle Albstädterinnen und Albstädter möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurückzulegen. „An unsere Erfolge der letzten Jahre möchten wir natürlich anknüpfen und wieder erfolgreichste Kommune im Zollernalbkreis werden“, so Oberbürgermeister Roland Tralmer selbstbewusst.​

Im letzten Jahr sind die Albstädter Teams trotz ungünstigen Wetters gemeinsam über 64.500 Kilometer geradelt. Das gelte es in diesem Jahr zu übertreffen, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Neben den Einwohnern können auch Personen, die in der Stadt arbeiten, zur Schule gehen oder in einem Verein tätig sind für Albstadt und ihr Team radeln.

Die kostenfreie Stadtradeln-App hilft beim Kilometerzählen

Egal ob in Albstadt oder im Urlaub, auf der Straße oder dem Trail, mit oder ohne elektrische Unterstützung – jeder Kilometer zählt. Dank des günstigen Zeitraums direkt vor dem Albstadt-Bike-Marathon, der am 11. Juli stattfindet, können Teilnehmende mit ihren Trainingsfahrten auch direkt das eigene Team sowie die Stadt Albstadt unterstützen.

Die Aktion wurde ins Leben gerufen, um nachhaltige Mobilität, Bewegung, Klimaschutz und Teamgeist zu fördern. Im Rahmen der Initiative Radkultur fördert das Land die Teilnahme an der Aktion des Klimabündnisses.

Mitradeln lohnt sich gleich dreifach: Wer sich für ein gemeinsames Ziel engagiert, stärkt nicht nur die Gemeinschaft und die eigene Gesundheit, sondern schont dabei auch das Klima. Und obendrein gibt’s attraktive Preise zu gewinnen. Während die besten drei Radelnden jeweils Gutscheine vom Cube Store Albstadt erhalten, wird unter allen aktiven Teilnehmern ein Gutschein für einen albbike-Kurs verlost. Der beste Verein sowie das beste Unternehmen gewinnt zudem je ein Team-Event im Kletterpark Waldheim und die beste Schule erhält ein Gruppen-Fahrtechniktraining von albbike.

Zusätzlicher Ansporn

Die kostenfreie Stadtradeln-App hilft beim Kilometerzählen: Strecken lassen sich per GPS aufzeichnen oder nachträglich eintragen. Die App zeigt außerdem auf einen Blick, wo das eigene Team und die Kommune aktuell stehen – und im Team-Chat können sich Teilnehmende zu gemeinsamen Touren verabreden.

Die Anmeldung erfolgt unter www.stadtradeln.de/albstadt. Dort kann man einem Team beitreten, selbst ein Team gründen oder im offenen Team für Albstadt radeln. Ob Unternehmen, Schule, Verwaltung oder Sportverein – Unterteams für Abteilungen oder Schulklassen sind ebenfalls möglich und bieten zusätzlichen Ansporn im internen Wettkampf.