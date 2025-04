Ab 2026 muss man 25 Prozent mehr bezahlen: Deshalb erhöht der TV Lahr seine Mitgliedsbeiträge

Jürgen Kattinger, alter und neuer Sprecher im geschäftsführenden Vorstand, berichtete bei der Hauptversammlung im Turnerheim des TV Dinglingen über das Vereinsleben, das außer einer Fluktuation der Aktiven keine nennenswerten Veränderungen im Bereich des Sports zu verzeichnen hatte.

„Auf Dauer können wir uns aber keine Verluste erlauben“, sagte Kattinger, der in der Mitgliederversammlung die anstehende Beitragserhöhung für 2026 ankündigte, um an die Zeit besserer Finanzen vor der Pandemie zu erinnern. Die Fluktuationen im Verein betreffe die Aktiven, so der Vorstandssprecher im Fünferteam, die aber trotz Abgängen eine stabile Größe von rund 1800 Mitgliedern ausmache.

Steffen Laube berichtete über den Wettkampfsport in zehn Abteilungen, die einen Querschnitt an Aktivitäten vom Dance-Sport über das Fechten, den Handball, das Kunstturnen, die Leichtathletik bis zur Rhythmischen Sportgymnastik , dem Tischtennis und dem Volleyballsport anbieten. „Die Erfolge könnten im Einzelnen im TV Aktuell nachgelesen werden“, sagte Kattinger und lobte dabei Schriftleiter Ludwig Hillenbrand, der für seine über zwei Jahrzehnte währende Presse- und Schriftleiter-Tätigkeit besonders ausgezeichnet wurde.

Für Jennifer Dammer ließ stellvertretend Renate Eckenfels die Ereignisse beim Freizeit- und Gesundheitssport Revue passieren. „Die Fitness und Gesundheit stehen dabei im Vordergrund“, hieß es in der Bilanz aus der Gymwelt, die im Traditionsverein des TV Lahr eine immer größere Bedeutung erhalte.

Neben Berichten aus der Jugendarbeit galt den Finanzen im TV Lahr das große Interesse: Finanzchef Stefan Ehinger machte deutlich, dass es mit Verlusten im Jahresergebnis von rund 20 000 Euro wie im letzten Jahr nicht weitergehen könnte und schlug eine Beitragserhöhung für 2026 von durchschnittlich 25 Prozent vor, die mit einer Enthaltung beschlossen wurde. „Wer viel Sport treibt und die Wettkampfstätten beansprucht, sollte auch mehr bezahlen“, machte Ehinger deutlich, dass mehr die Aktiven im Verein belastet werden sollten.

Sportgeräte und Übungsleiter-Vergütungen gehen ins Geld

Als ein Beispiel unter vielen wurde angeführt, dass die aktiven Erwachsenen statt wie bisher 100 Euro Jahresbeitrag künftig 125 Euro bezahlen müssten. Beim zweiten Kind, das aktiv Sport treibt, würden beispielsweise statt 70 Euro künftig 90 Euro anfallen, so die Erklärung durch den Finanzchef.

In der Übersicht des Zahlenwerks wurde deutlich, dass die Übungsleiter-Vergütungen sowie Investitionen für Sportgeräte ins Geld gegangen seien, weshalb eine Beitragserhöhung unausweichlich sei, die übrigens 2019 zuletzt vorgenommen wurde. Ohne Diskussion wurde auch dem Haushaltsplan für 2025 zugestimmt, der ein Volumen von rund 242 000 Euro aufweist.

Die Neuwahlen gingen einstimmig über die Bühne, nachdem sich die bisherige Vorstandsmannschaft bereiterklärt hatte, für zwei Jahre weiter zu machen. Dem geschäftsführenden Vorstand gehören demnach Jürgen Kattinger, Jennifer Dammer, Claudia Michel, Stefan Ehinger und Steffen Laube an.

Treue Mitglieder werden geehrt

Besondere Verdienste:

Ludwig Hillenbrand (langjährige Pressewart und Schriftleiter) geehrt. Dieter Marquardt (45 Jahre Übungsleiter), Gerlinde Marquardt (60 Jahre im Verein, viele Jahre Leiterin der Geschäftsstelle)

Ehrenmitglied:

Barbara Arend, Doris Becker, Gabriele Breger-Müller, Roland Brumme, Marianne Bunk, Bernward Dietsche, Dr. Bernhard Friedrich, Heinz Haas, Marie-Claude John, Dr. Rudolf John, Michael Keller, Margot Kunz, Diana Krause, Dieter Marquardt, Gerlinde Marquardt, Gabriele Meinlschmidt, Irene Reichle, Jutta Tegtmeier.

Goldene Ehrennadel (40 Jahre):

Roland Brumme, Brigitte Geppert, Jörg Hiller, Meike Hiller, Gabriele Meinlschmidt, Christian Stihler, Irina Sarutzki, Eva Wäckerle.

Silber (25 Jahre):

Hannelore Burger, Edda von Hodenberg, Eva von Hodenberg, Philipp von Hodenberg, Jürgen Hugelmann, Dominik Jakober, Kristina Jakober, Evelyn Karl, Alexander Marker, Brigitte Müller, Sigrid Obert, Elke Piepenstock-Stahl, Katja Porta, Georg Salhab, Elly Sauer, Günter Sauter, Sandra Schätzle, Heinz Schwarzwälder, Winfried Straßburger, Pirmin Styrnol, Lisa Zacharias.

Bronze (15 Jahre):

26 Mitglieder, Lothar Baumann und Francisco Enrich waren persönlich anwesend.