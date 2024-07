Ab 2026: Kürzeller erhalten Lärmschutz zur Autobahn

Gute Nachricht für die Bürger von Kürzell: 2026 soll die bestehende Lücke im Lärmschutzwall an der A 5 geschlossen werden. Das teilte der Leiter der Stabsstelle Politik der Autobahn GmbH Martin Friewald, SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Fechner bei einem Gespräch mit. Fechner hatte Kontakt aufgenommen, um dieses Thema voranzubringen. „Die Bürgerinnen und Bürger von Kürzell sind dem erheblichen Lärm der A5 ausgesetzt und deswegen brauchen wir dringend den Lückenschluss“. Friewald teilte Fechner mit, dass die Lücke mit einer Betonwand geschlossen werden soll, die unmittelbar am Fahrbahnrand aufgebaut wird und Lärmschutzelemente enthält. „Lärmschutz ist uns sehr wichtig“, betonte Friewald im Gespräch mit Fechner.

„Natürlich hätten wir uns den Lückenschluss auch schon früher gewünscht“, so Fechner, „2026 ist jetzt aber mal eine klare Perspektive für den Schutz der Kürzeller Bürgerinnen und Bürger vor dem Lärm der A 5“. Der Lückenschluss sei auch deshalb wichtig, weil sich auch durch den Bahnausbau Lärm für Kürzell ergeben wird, so Fechner in einer Mitteilung. Viele gute Gespräche habe man mit der Autobahngesellschaft geführt und im Oktober 2023 sei bereits eine mögliche Lösung gefunden worden. „Es ist hervorragend, dass diese nun in greifbarer Nähe ist“, so Bürgermeister Alexander Schröder gegenüber der LZ.