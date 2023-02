1 Die Busse in den Südgemeinden sollen ab 2025 im Stundentakt fahren, viele sogar im Halbstundentakt. Foto: Decoux (Archiv)

Das Nahverkehrsangebot in der südlichen Ortenau soll verbessert werden. Kappel-Grafenhausens Bürgermeister Jochen Paleit, der für das Projekt verantwortlich ist, sieht darin einen wichtigen Beitrag für den Umweltschutz.















Link kopiert

Kappel-Grafenhausen - Kommunalpolitisch Verantwortliche, Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben einmal mehr die Zielsetzung eines verbesserten Nahverkehrsangebots im Raum und auf Agenda. Kappel-Grafenhausens Bürgermeister Jochen Paleit, der sich seit rund anderthalb Jahren an vorderster Front für ein deutlich verbessertes öffentliches Nahverkehrskonzept in der Raumschaft einbringt, sieht in der Realisierung deutlich verbesserter Busverbindungen einen unverzichtbaren Beitrag für einen wirksamen Naturschutz. Dass seine Gemeinde beispielsweise sonntags nicht von einem einzigen Bus angefahren wird, nennt er als eines von mehreren untragbaren Defiziten im augenblicklichen öffentlichen Nahverkehr.

"Höchste Eisenbahn" für Verbesserungen

Nun, so macht er im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich, sei es "höchste Eisenbahn" für verbesserte Busverbindungen zu sorgen. Denn die finanziellen Mittel für den ÖPNV würden immer begrenzter.

Um ihrerseits das Heft des notwendigen Handels in die Hand zu nehmen, haben sechs Gemeinden der südlichen Ortenau, der Europa-Park und das Landratsamt das Heidelberger Fachplanungsbüro Berschin damit beauftragt, die aktuelle Bussituation in der südlichen Ortenau zu analysieren und nach Verbesserungsvorschlägen zu suchen. Durch den verhältnismäßig großen Teiler der Auftraggeber seien die dafür aufzubringenden Gelder durchaus zu stemmen gewesen, versichert Paleit, ohne einen Betrag zu nennen.

Die vom Planungsbüro erarbeiteten Lösungen seien überzeugend, so Paleit. Etliche Linien sähen künftig einen Halbstundentakt vor, ein Stundentakt sei überall gewährleistet. Ganz wichtig für Paleit auch, dass alle Züge in Orschweier, Ringsheim und Herbolzheim nach der neuen Planung für die Nutzer erreichbar seien. Durch den Wegfall des einen oder andern Zughalts in Ringsheim oder Orschweier sei das zuletzt nicht gewährleistet gewesen.

Flexibilität fordert der erarbeitete Lösungsansatz von Berschin im Bereich der weiterführenden Schulen in Ettenheim. Gestaffelte Unterrichtszeiten unter den weiterführenden Schulen seien bei einem derartigen neuen Nahverkehrsplan unumgänglich. Schulleitungen, Kollegien und Elternvertretungen werden sich entsprechend mit der angedachten Neuplanung auseinanderzusetzen haben. Frank Woitzik, Leiter des Städtischen Gymnasiums, hat unserer Zeitung gegenüber schon eingeräumt, dass man sich bei den Schulgremien mit der Thematik befasst.

Erste Änderungen ab dem Herbstfahrplan

Beim Landratsamt sind die planerischen Grundlagen für einen verbesserten ÖPNV in der Südlichen Ortenau inzwischen abgegeben. Das gesamte Paket ist derweil in die Kreisgremien eingespeist. Die dortige Nahverkehrskommission – sie ist kein beschließender Ausschuss – hat sich bereits mit dem Bemühen in der Südlichen Ortenau befasst und den beim Landratsamt angesiedelten Ausschuss "Umwelt und Technik" in einem üblichen nächsten Schritt beauftragt, über einen Experten die erarbeiteten Verbesserungen prüfen zu lassen. Die dafür erforderlichen Finanzmittel werden vom Landkreis aufgebracht. Bis zum Herbst, so die Vorgabe des Landkreises, soll die in Auftrag gegebene Expertise vorliegen und dann dem Kreisrat zur Genehmigung vorgelegt werden.

Erste Umsetzungsmöglichkeiten seien dann schon für den neuen Herbst-/Winterfahrplan der Buslinien zu erwarten. Die komplette Umsetzung ist für das Jahr 2025 vorgesehen.

Infos für Bürger

Um die angedachten Vorhaben auch in den sechs betroffenen Südgemeinden im Detail transparent zu machen, ist für Freitag, 3. April, eine Zusammenkunft aller Gemeinderäte der sechs beteiligten Kommunen im Rathaus in Grafenhausen anberaumt. "Ein früherer Termin ließ sich leider nicht finden", erklärte Kappel-Grafenhausens Bürgermeister Jochen Paleit. Tags darauf, am 4. April, soll dann bei einem Pressetermin, ebenfalls im Grafenhausener Rathaus, die Öffentlichkeit über die Hintergründe, den aktuellen Stand und die Ziele des verbesserten Nahverkehrsplans in der Südlichen Ortenau informiert werden.