2 Das beliebte Minigolfturnier wird vom 2. bis 5. September 2021 in Salzstetten auf der 18er-Europabahn ausgetragen. Anmeldungen sind ab sofort im Kiosk auf der Freizeitanlage möglich. Foto: Maier

Der Minigolfplatz in Salzstetten öffnet wieder am Dienstag, 1. Juni, nach der coronabedingten Schließung. Die Freizeitanlage im Hofacker in der Dorfmitte ist ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt.

Waldachtal-Salzstetten - Unter geltenden Auflagen öffnen die Miniaturgolf-Anlage und die Gartenwirtschaft samt Kiosk. Zugelassen für den Spielbetrieb sind 20 Personen. Ebenso viele können im Außenbereich der Schankwirtschaft Platz nehmen. Der Verschönerungsverein darf wieder Speisen und Getränke anbieten.

Offeriert werden vorerst Curry Wurst, Rote Wurst, Pommes und Bauernbratwurst. Das Ehepaar Eckhard und Inge Brandt sowie Manfred Jabs bewirten die Gäste wochentags. An den Wochenenden übernehmen Vorstandsmitglieder, Freunde und Stammgäste die Bewirtung. Es sind noch einige Wochenend-Termine nicht besetzt. Freiwillige Helferinnen und Helfer möchten sich bitte mit dem Vorsitzenden Elmar Schwarz, Telefon 07486/70 74, in Verbindung setzen.

Laut Vorsitzendem Elmar Schwarz und Kiosk-Mitarbeiter Manfred Jabs müssen die AHA-Regeln und die GGG-Regel für geimpft, getestet oder genesen eingehalten werden. Der Code für die Luca-App kann am Eingang eingelesen werden. Ansonsten muss der Verschönerungsverein als Betreiber der Freizeitanlage wegen der Nachverfolgung wieder manuelle Gäste-Listen führen. Vorerst kann der Verschönerungsverein wegen dem Vorrang der Gäste, deren Anzahl beschränkt ist, keine Kindergeburtstage oder Grillfeste auf dem Minigolfplatz ermöglichen. Vereinschef Schwarz: "Wir hoffen, dass das alles mal ein Ende haben wird und es wieder läuft wie gewohnt. Wegen der beschränkten Personenzahl bitte ich unsere Besucher um Verständnis." Freiwillige Helfer haben schon die beiden Zelte für die Gartenwirtschaft aufgebaut.

Minigolfen ist übrigens schon seit über 100 Jahren weltweit populär. So wird in Salzstetten schon jahrzehntelang jedes Jahr im Sommer ein Jedermann-Minigolfturnier ausgetragen, an dem sich sowohl Mannschaften als auch Einzelspieler beteiligen können. Dieses Jahr wird das Turnier von Donnerstag, 2. September, bis einschließlich Sonntag, 5. September, stattfinden. Neuerdings gibt es eine Besonderheit auf dem Minigolfplatz in Salzstetten: Ein Spaß-Minigolfturnier ist in das mehrtägige Jedermann-Minigolfturnier integriert worden. Heuer ist Samstag, 4. September, von 14 bis 18 Uhr die Anlage ausschließlich Verkleideten vorbehalten, die aus Spaß an der Freud den Minigolfschläger schwingen. Bunt sein ist Trumpf. Die schönsten Outfits werden bei einer Siegerehrung gekürt. Mannschaften können sich im Kiosk oder bei Elmar Schwarz ab sofort anmelden.

Arbeitseinsätze gehören dazu: Alle 18 Bahnen der Miniaturgolf-Anlage wurden von Ehrenamtlichen mit dem Dampfstrahler gereinigt und von den Jung-Minigolfern abgebürstet. Hecken schneiden und Rasen mähen gehören außerdem zu den regelmäßigen Aufgaben der Aktiven.

Geöffnet ist der Minigolfplatz ab 1. Juni dienstags bis freitags von 16 bis 21 Uhr sowie samstags und sonntags von 14 bis 21 Uhr. In Aussicht gestellt ist eine Öffnung sonntags bereits ab 10 Uhr. Montags ist Ruhetag.