2 Auf den Grubenäckern laufen die Aushubarbeiten für dutzende Einfamilien- und Doppelhäuser sowie drei weitere Geschossbauten. Foto: Winkelmann-Klingsporn

Die Bautätigkeit in Aasen zeigt sich beeindruckend. Bauplätze sind inzwischen knapp, aber auch Schul- und Kindergartenplätze.















Donaueschingen-Aasen – Die Bautätigkeit in Aasen zeigt sich beeindruckend. Es gibt keine kommunalen Bauplätze, dennoch aber aktuell elf Baustellen. Seit geraumer Zeit bemüht sich Ortsvorsteher Horst Hall um Bauland in der gut 1300 Einwohner zählenden Ostbaarortschaft. Bislang ohne Erfolg. Gleichwohl blühen Baustellen, Sanierungen und Neubauten auf privatem Gelände. "Die Dorfkernförderung wird dazu so weit wie möglich in Anspruch genommen", sagt der Ortsvorsteher.