Aasen und Heidenhofen: Nachbarschaftshilfe schreibt Erfolgsgeschichte

Die Nachbarschaftshilfe Aasen und Heidenhofen leistet wertvolle Unterstützung. 2024 waren die Helfer 2830 Stunden auf Achse.
Seit vier Jahren schreibt die Nachbarschaftshilfe Aasen und Heidenhofen eine Erfolgsgeschichte, die inzwischen als Blaupause für Hüfingen und Bräunlingen gilt. In beiden Städten war die Vorsitzende Sigrid Hall zu beratenden Gesprächen vor Ort. Bei der Jahresversammlung des Vereins im Aasener Dorfcafé freute sie sich, dass mit 51 Mitgliedern mehr als ein Fünftel der insgesamt 241 Mitglieder gekommen war.