Aal-Gemetzel im Hochrhein: Tausende Fische getötet und verstümmelt

1 Zwischen November und Februar könnten Zehntausende Aale verenden. Foto: dpa/Jonas Steiner

Tausende Tote Aale treiben jeden Winter im Hochrhein, verstümmelt von den Kraftwerksturbinen. Schweizer Fischer pochen dringend auf Maßnahmen. Und kritisieren die Aalfischerei im Bodensee.









Link kopiert



Mit erschreckenden Bildern von verstümmelten und verendeten Aalen prangert der Schweizerische Fischerei-Verband (SFV) das Tierleid im Hochrhein an. Es geht um Aale, die in den Turbinen des Kraftwerks Schaffhausen verletzt werden. Der Verband spricht von einem „qualvollen Aal-Gemetzel“. Die Aale lägen zerstückelt im Wasser, mit gebrochenen Wirbelsäulen, sagt SFV-Geschäftsführer David Bittner der Deutschen Presse-Agentur. „Manchen sieht man die Verletzung nicht an, aber sie winden sich und verrecken elendig.“