1 Die Polizei ermittelt nun gegen die zwei Insassen des Transporters. Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer

Die Polizei hat bei einer Kontrolle auf der bayrischen A94 einen dicken Fang gemacht. In einem Neuwagen auf einem Anhänger fanden die Beamten acht Kilogramm Gold.















Diese Fund hatte es in sich: Die Polizei hat am Montagabend auf der A94 in Bayern ein Fahrzeuggespann kontrolliert. In einem Neuwagen auf dem Anhänger fanden die Beamten acht Kilogramm Gold. Der Wert liegt bei etwa 445.000 Euro, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die Insassen des Transporters im Alter zwischen 22 und 64 Jahren hätten die Herkunft des Goldes sowie von 25 000 Euro Bargeld den Schleierfahndern nicht plausibel erklären können, hieß es. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Geldwäsche.