Die gute Nachricht: Sich an einem Verkehrsknotenpunkt zu treffen und zusammen weiterzufahren, das scheint immer beliebter zu werden. Kein Wunder, wenn man sich Spritpreise und steigende Lebenshaltungskosten so anschaut.Ärgerlich ist nur, wenn man das Auto abstellen will, aber keinen Platz findet.

Die Park&Ride-Parkplätze – im Kreis ausgeschildert als P+M, für Parken und Mitfahren – sind jedenfalls teils so stark frequentiert, dass mancher genötigt ist, umzuplanen. Am Parkplatz an der B462/Autobahnauffahrt Zimmern zum Beispiel gibt es am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr wie so oft kein freies Plätzchen mehr – außer in einer großen Wasserpfütze.

Die Schlaglöcher auf dem stark frequentierten Platz sind auch in den Google-Rezensionen im Netz Thema. Und viele sind der Meinung, dass der Platz an diesem Verkehrsknotenpunkt längst zu klein ist. Erweiterungsfläche gäbe es noch.

Anhänger sind verboten

Um dennoch möglichst vielen Autofahrern die Möglichkeit zu geben, hier ihr Fahrzeug abzustellen, ist das Abstellen von Anhängern inzwischen verboten. Ein Schild weist darauf hin – und auch, dass es bei Verstößen teuer werden kann.

Auf dem P+M-Parkplatz an der B462/ A81 in Zimmern ist immer viel los. Foto: Otto

Zuvor waren stets viele Anhänger mit Werbeaufschriften – wohl auch wegen der höchst prominenten Lage – dort abgestellt. Seit 2017 ist er außerdem – nach langen Forderungen – beleuchtet.

Es wird geschimpft

Dass mancher Autofahrer sich um Platznot wenig schert, zeigte sich jüngst an der B27 nahe Deißlingen. Dort liegt an der Abfahrt Trossingen ebenfalls ein P+M-Parkplatz. Nicht ganz so groß, aber dennoch viel genutzt. Dass es dann Zeitgenossen gibt, die ihr Auto sogar quer parken, sorgt für einige Schimpfereien an diesem Tag. Und auch hier wünscht sich mancher eine Beleuchtung für mehr Sicherheit, wie aus Debatten im Netz hervorgeht.

Parkplatz an der A81 Oberndorf erweitert

Aufgrund der stetig steigenden Nachfrage wurde der Pendler-Parkplatz an der A81 in Oberndorf übrigens schon 2018 um rund 15 Plätze erweitert. Auch hier heißt aber inzwischen wieder: Man muss mitunter früh dran sein, um einen Platz zu ergattern.