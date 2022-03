4 Für den 24-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Foto: 7aktuell.de/ Hessenauer/7aktuell.de | Hessenauer

Ein 24-jähriger Autofahrer kracht am Montagmorgen auf der A81 bei Untergruppenbach in die Leitplanken. Als er aussteigt, wird er von einem Lkw erfasst und getötet. Kurz darauf kommt es zu einem Folgeunfall mit drei Verletzten.















Link kopiert

Ein 24 Jahre alter BMW-Fahrer ist am Montagmorgen auf der A81 im Bereich der Anschlussstelle Untergruppenbach (Kreis Heilbronn) nach einem Unfall von einem Lastwagen erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Die Autobahn musste in diesem Bereich für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Wie die Polizei mitteilt, war der 24-Jährige gegen 5.45 Uhr mit seinem Auto auf der A81 in Richtung Würzburg unterwegs, als er kurz nach der Anschlussstelle Untergruppenbach von der Fahrbahn abkam und mit der Schutzplanke kollidierte. Dadurch wurde der BMW abgewiesen und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 24-Jährige stieg aus und wurde von einem Sattelzug erfasst. Der junge Mann erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Zweiter Unfall in der Folge

Unmittelbar danach kam ein weiterer Lastwagen herangefahren, dessen Fahrer vermutlich auf den Standstreifen auswich, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei stieß der Lkw noch mit einem Skoda und einem Opel zusammen.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurden hierbei drei Personen leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf rund 65.000 Euro geschätzt. Ein Gutachter war vor Ort, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Die Fahrbahn war bis circa 10.30 Uhr voll gesperrt.