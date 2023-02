1 Die Rettungskräfte konnten der jungen Frau nicht mehr helfen. Sie starb noch an der Unfallstelle auf der A81. Foto: dpa/Jürgen Vogt

Weil ein Fahrer das Stauende auf der A81 zu spät bemerkt, fährt er mit seinem Kleintransporter in einen Lkw. Seine junge Beifahrerin wird tödlich verletzt.















Eine 18 Jahre alte Frau ist bei einem Auffahrunfall aus einem Kleintransporter auf der A81 bei Möckmühl geschleudert worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Die junge Frau saß am Montag auf dem Beifahrersitz, als der Wagen mit der rechten Frontseite in einen Lastwagen krachte. So beschrieb ein Polizeisprecher das Geschehen.

Der 20-jährige Fahrer erkannte nach Polizeiangaben das Stauende an einer Baustelle im Kreis Heilbronn zu spät und versuchte noch, nach links auszuweichen. Dabei sei es zu dem Aufprall gekommen.

Ein Helikopter brachte den schwer verletzten Fahrer ins Krankenhaus. Auch der Fahrer des Lastwagens wurde verletzt in eine Klinik gebracht. Die Autobahn war an der Unfallstelle noch am Vormittag in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt.