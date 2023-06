In einer Baustelle auf der A81 bei Deißlingen wurde es zu eng.

Bei einem Unfall im Baustellenbereich auf der Autobahn 81 auf Höhe der Anschlussstelle Villingen-Schwenningen/Deißlingen ist am Montagabend, gegen

20.30 Uhr, ein Blechschaden in Höhe von rund 14 000 Euro entstanden. Ein 25-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinters war auf der baustellenbedingt verengten linken Fahrspur der A 81 von Singen herkommend in Richtung Stuttgart unterwegs. Beim Vorbeifahren an einem Sattelzug eines 37 Jahre alten Mannes kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Hierbei entstand nach Schätzungen der Polizei am Auflieger des Sattelzuges ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro und am Sprinter von ungefähr 6000 Euro.