A81 bei Böblingen: Anschluss an Flugfeldallee kommt – Vollsperrung geplant

Anschluss an Flugfeldallee kommt – Vollsperrung geplant

1 Die neue Autobahnrampe am Böblinger Flugfeld (links im Bild) geht Ende April in Betrieb. Foto: /sts

Autofahrer, aufgepasst: In den nächsten Wochen kommen einige Veränderungen und Einschränkungen auf regelmäßige Nutzer der A81 bei Böblingen zu. Die neue Rampe aufs Flugfeld geht Ende April in Betrieb. Im Mai steht eine Vollsperrung an.









Der Ausbau der A81 zwischen Böblingen und Sindelfingen nimmt immer weiter Form an. Ende April soll die neue Anschlussstelle aufs Böblinger Flugfeld in Betrieb gehen, im Mai der südliche Teil der neuen Anschlussstelle Böblingen-Ost freigegeben werden. Dafür wird die Autobahn am zweiten Maiwochenende komplett gesperrt.