A81, B294, B27, B463, B32: Diese Staus und Verkehrsbehinderungen drohen am Wochenende

Am Wochenende enden die Ferien in Baden-Württemberg und Bayern. Der ADAC rechnet deshalb mit regem Rückreiseverkehr: Auch auf der A81 zwischen Singen und Stuttgart drohen deshalb Staus. Hinzu kommen Verkehrsbehinderungen wegen diverser Baustellen auf Bundesstraßen der Region.

Der Allgemeine Deutsche Automobilclub (ADAC) erwartet am Wochenende zeitweise viel Verkehr und Staus. Grund dieser Prognose ist zum einen das Ferienende in Baden-Württemberg und Bayern. Zum anderen sorgen laut ADAC auch Berufsverkehr, Baustellen und auch Ausflugs- und Rückreiseverkehr für volle Straßen. Wir blicken auf die A81 und auf einige Bundesstraßen der Region.

Die A81 zwischen Singen und Stuttgart gehört laut ADAC-Stauprognose vom 6. bis 8. September zu den „schlimmsten Staustrecken“. Das gilt für beide Fahrtrichtungen. Der Automobilclub warnt: „Freitag, Samstag und Sonntag wird es erfahrungsgemäß am Nachmittag voll auf den Autobahnen. Der staureichste Tag des Wochenendes ist der Freitag.“

Das sind die Problemzonen auf der A81

Aber warum schafft es die A81 unter die Negativ-Reiter der Stauprognose? ADAC-Pressesprecher Julian Häußler macht zwei aktuelle „Problemzonen“ auf der Autobahn aus: Zum einen gab es laut Häußler in letzter Zeit regelmäßig Stau auf dem südlichen Teil der A81 in Fahrtrichtung Richtung Singen. Ursache hierfür dürfte eine Baustelle zur Brückeninstandsetzung zwischen Geisingen und Im Hegau sein. „Auch an diesem Wochenende könnte es dort wieder zu Staus kommen“, warnt der Sprecher. Als zweite „Problemzone“ identifiziert Häußler die A81-Baustelle zur Fahrbahndeckenerneuerung zwischen Sulz und Oberndorf. Er erklärt: „Dieser Abschnitt ist in beiden Fahrtrichtungen staugefährdet, wenn auch etwas weniger als der oben erwähnte Bereich.“

Eine positive Aussicht gibt es allerdings. Häußler erklärt, dass die A81 in der Region „wahrscheinlich deutlich weniger von den großen Staus zum Ferienende betroffen sein wird, im Vergleich zu den großen Fernautobahnen wie A5, A6, A7 und A8“.

Hier gibt es Sperrungen auf den Bundesstraßen der Region

Stau-Prognosen für Bundesstraßen erstellt der Automobilclub nicht. Da in unserer Region aktuell einige Baustellen sind, können Fahrer aber auch hier mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

Zu nennen wäre beispielsweise die Vollsperrung der B294 ab Bad Wildbad-Calmbach in Richtung Freudenstadt. Die monatelange Sperrung dort soll erst am Montag, 9. September, enden.

Im Zollernalbkreis müssen Fahrer indes auf der B27 von Schömberg nach Balingen einen kleinen Umweg fahren. Die Sperrung der Richtungsfahrbahn zwischen Einmündung Balingen-Erzingen und Balingen-Endingen soll voraussichtlich noch bis Freitag, 13. September, bestehen.

Eine Umleitung müssen Fahrer auf der Strecke von Albstadt-Ebingen nach Balingen in Kauf nehmen. Die B463 ist in Albstadt-Laufen in Fahrtrichtung Balingen-Sigmaringen gesperrt. Der Verkehr wird über Lautlingen, Margrethausen, Pfeffingen, Zillhausen, Stockenhausen und Dürrwangen umgeleitet. Die Sperrung dauert voraussichtlich noch bis einschließlich Montag, 30. September.

Eine Sperrung in Horb hätte zum Wochenende eigentlich aufgehoben werden sollen. Jetzt dauert die Sache allerdings doch eine Woche länger. So soll die B32 in Horb im Bereich der Stuttgarter Straße weiter gesperrt bleiben.

Glück haben hingegen Fahrer auf der Schwarzwaldhochstraße im Kreis Freudenstadt. Dort fällt pünktlich zum Wochenende eine Umleitung weg: Die eine einseitige Sperrung der B500 zwischen Ruhestein und der Einmündung Zuflucht wird aufgehoben. Die Strecke ist ab 6. September wieder in beiden Fahrtrichtungen offen.