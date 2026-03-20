A8 Richtung Stuttgart voll gesperrt: Baustelle am Albaufstieg - so lange dauert die Umfahrung

Vollsperrung der A8: Wer am Wochenende Richtung Stuttgart fährt, braucht Geduld – und sollte sich auf ungewohnte Routen einstellen. Welche Umwege jetzt empfohlen werden.
Wer am Wochenende auf der A8 in Richtung Stuttgart unterwegs ist, muss bei Ulm mehr Zeit einplanen. Zwischen den Anschlussstellen Ulm-West und Mühlhausen wird die Autobahn von Freitagabend bis Montagmorgen voll gesperrt, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Wegen der Sperrung dürfte die Fahrt von Ulm nach Stuttgart statt gut 70 Minuten eher anderthalb Stunden oder etwas länger dauern - je nach Verkehrslage.