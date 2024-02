Auto kracht in Baustellenabsicherung

5 Der Autofahrer kam verletzt ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 15.000 Euro. Foto: 7aktuell.de/ /Alexander Hald

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag fährt ein Auto auf der A8 in einen Baustellabsicherungsanhänger. Die Autobahn muss daraufhin für Stunden teilweise gesperrt werden.









In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kracht ein Auto in Ostfildern auf der A8 in einen Baustellenabsicherungsanhänger. Bei der Polizei ging der Notruf hierzu um 01.24 Uhr ein.