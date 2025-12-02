A8-Engpass fällt: „Höchste Zeit“ – Grünes Licht für den Ausbau des Albaufstiegs

Der berüchtigten Stau-Strecke an der Autobahn 8 am Albauf- und Albabstieg geht es an den Kragen. Das Nadelöhr soll durch Neubauten beseitigt werden.
Viele Neubauprojekte bei Autobahnen und Bundesstraßen in Deutschland können umgesetzt werden - darunter ist auch der Albauf- und Abstieg der Autobahn 8 im Landkreis Göppingen. „Endlich ist klar: Der Albaufstieg wird gebaut“, sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) in Stuttgart. Die berüchtigte Engstelle an der A8 sorgt seit Jahren für Staus und Ärger.