A8-Engpass fällt: „Höchste Zeit“ – Grünes Licht für den Ausbau des Albaufstiegs

Der berüchtigten Stau-Strecke an der Autobahn 8 am Albauf- und Albabstieg geht es an den Kragen. Das Nadelöhr soll durch Neubauten beseitigt werden.

Viele Neubauprojekte bei Autobahnen und Bundesstraßen in Deutschland können umgesetzt werden - darunter ist auch der Albauf- und Abstieg der Autobahn 8 im Landkreis Göppingen. „Endlich ist klar: Der Albaufstieg wird gebaut“, sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) in Stuttgart. Die berüchtigte Engstelle an der A8 sorgt seit Jahren für Staus und Ärger.

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat nun die Baufreigabe erteilt. Konkret geht es laut Ministerium um 16 Bundesstraßen- und 7 Autobahn-Neubauprojekte in 12 Bundesländern - zum Beispiel um Lückenschlüsse oder Ortsumgehungen. Schnieder sagte in Berlin, an vielen Orten in Deutschland werde es bald heißen: „Endlich Baustelle.“

Grünes Licht für den Albaufstieg Foto: Bernd Weissbrod/dpa

Es sei höchste Zeit, dass die Baufreigabe erteilt wurde, sagte Hermann. „Damit gibt es endlich wieder mehr Planungssicherheit. Nun können weitere Ausschreibungen folgen, damit hoffentlich rasch die Bauarbeiten beginnen können.“

Mit dem Bau einer Trasse zwischen Mühlhausen und Hohenstadt wird demnach der letzte Engpass der A8 beseitigt. „Das bringt eine deutlich kürzere, sicherere und dank weniger Staus auch für das Klima bessere Verkehrsführung. Für das Land ist der Albaufstieg das mit Abstand wichtigste Straßenbauprojekt der kommenden Jahre“, sagte Hermann.