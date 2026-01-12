A8 bei Pforzheim: Was sich jetzt an Baden-Württembergs Stau-Hotspot für Autofahrer ändert

Der dreispurige Ausbau der Autobahn 8 bei Pforzheim soll etliche Verbesserungen bringen. Ein Meilenstein ist nun geschafft : Was genau an der berüchtigten Enztalquerung geschieht.

Die Autobahn GmbH, Niederlassung Südwest, hatte es so angekündigt – und das Versprechen gehalten. In der Nacht von Montag auf Dienstag soll der Verkehr entlang der Riesenbaustelle auf der Autobahn 8 bei Pforzheim auf die gerade neu fertiggestellte, dreispurige Trasse in Fahrtrichtung Stuttgart gelegt werden. Damit können nun auch die Arbeiten an der zweiten Trasse mit Fahrtrichtung Pforzheim richtig losgehen.

Bei der zuständigen Autobahn GmbH freut man sich über den geschafften, wie es heißt, Meilenstein an der sogenannten Enztalquerung. Die Fertigstellung der dreispurigen Trasse würde auch spürbare Verbesserungen für die Menschen in der Region bringen, kommentierte Christine Baur-Fewson, die Direktorin der Niederlassung Südwest.

Denn: Mit dem großangelegten dreispurigen Ausbau der A8 zwischen den Abfahrten Pforzheim-Nord und -Süd wird auch ein Teil der Strecke in einen neuen Tunnel verlegt, der insbesondere in Sachen Lärmschutz Verbesserungen bringen soll. „Zudem wird der Verkehr im Baustellenbereich flüssiger und sicherer“, so die Direktorin.

Verkehr führt auf der A8 bei Pforzheim künftig auch durch einen Tunnel

Das liegt auch daran, dass eine recht enge Kurve, mit welcher der Verkehr innerhalb der Baustelle auf eine Behelfsbrücke über die Enz geleitet wurde, künftig wegfallen wird. Stattdessen fahren die Autos künftig über die neue Enzbrücke. Die Verlegung auf die neue Trasse soll in zwei Schritten passieren: In der Nacht von Montag auf Dienstag wird erst einmal der Verkehr in Fahrtrichtung Stuttgart auf die neue Autobahn geleitet, im Laufe der Woche soll dann noch der Verkehr in Fahrtrichtung Karlsruhe folgen. Anschließend wird auch die Anschlussstelle Pforzheim‑Ost wieder in Fahrtrichtung Stuttgart geöffnet sein.

Weiterhin gilt derweil: Bis die Enztalquerung komplett abgeschlossen ist, wird der Verkehr zwischen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd wie bisher nur auf zwei Spuren je Fahrtrichtung geführt. Das bedeutet auch, dass sich der gordische Knoten bei Pforzheim bis zum Abschluss des Großprojekts Ende 2027 wohl nicht ganz lösen wird – denn die Stelle der A8 ist in Baden-Württemberg bisher noch unangefochten an der Spitze der staureichsten Autobahnabschnitte.

Einige Sperrungen auf der A8 ab 2026

Der Fokus für 2026 soll laut Baur-Fewson derweil auf der Herstellung der dreispurigen Trasse Richtung Karlsruhe inklusive Brücken und zweiter Tunnelröhre liegen. Damit einher gehen auch einige Sperrungen. Im ersten Halbjahr sind für Brückenabbrüche und den Einhub eines Schutztunnels Vollsperrungen der Bundesstraße 10 notwendig. Im zweiten Halbjahr 2026 folgen abschnittsweise Vollsperrungen der A8 zum Einhub der Überbauten für die neuen Brücken zwischen Niefern‑Öschelbronn und Pforzheim‑Hagenschieß (K4500) sowie Kieselbronn und Eutingen (K9807).