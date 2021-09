Kusriose Suche in Freudenstadt Wer ist der unbekannte Mann aus den Bergen?

Beim Wandern am Berg Zwiesel in Oberbayern begegnete eine Freiburgerin einem Mann, den sie gleich sympathisch fand. Jetzt will sie gerne Kontakt aufnehmen, weiß aber nur, dass er aus Freudenstadt kommt. Die Frau hat eine außergewöhnliche Suche gestartet.