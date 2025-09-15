A8 bei Pforzheim: Brennender Lkw sorgt für langen Stau

1 Stau auf der A8 (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa/Robert Michael Staualarm auf der A8 während des Berufsverkehrs: Ein brennender Lkw sorgt bei Pforzheim für eine Sperrung und ordentlich Zeitverlust. Der Schaden ist immens.







Wegen eines Lastwagenbrands ist die Autobahn 8 bei Pforzheim derzeit in beide Richtungen voll gesperrt. Das Fahrzeug brannte laut Polizeiangaben an einer Baustelle in Richtung Karlsruhe. Verletzt wurde niemand. Ersten Erkenntnissen nach entstand ein Schaden von 420.000 Euro: Der Laster transportierte mehrere Fahrzeuge, die augenscheinlich alle ausbrannten.