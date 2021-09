1 An dem Unfall waren mindesten zwei Lkw beteiligt. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Mindesten zwei Lkw kollidieren am Donnerstagvormittag auf der A8 bei Pforzheim in Fahrtrichtung Karlsruhe. Eine Person wird in einem Fahrzeug eingeklemmt. Die Autobahn muss voll gesperrt werden.

A8 bei Pforzheim - Auf der A8 bei Pforzheim ist es am Donnerstagvormittag in Fahrtrichtung Karlsruhe zu einem Unfall gekommen, an dem mindestens zwei Lkw beteiligt sind. Die Autobahn ist in diesem Bereich derzeit voll gesperrt. (Stand: 11.45 Uhr)

Wie die Polizei in einer ersten Meldung mitteilt, kam es gegen 11 Uhr zu dem Auffahrunfall, bei dem einer der Lkw ins Heck des anderen krachte. Eine Person wurde bei dem Unfall eingeklemmt. Rettungskräfte sind vor Ort, um die Person aus dem Fahrzeug zu befreien.

Die Polizei leitet den Verkehr momentan an der Anschlussstelle Pforzheim Süd aus und bittet ortskundige Verkehrsteilnehmer, den Bereich weiträumig zu umfahren und an die Rettungsgasse zu denken.