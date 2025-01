A8 bei Mühlhausen: Zehn querstehende Laster blockieren die Autobahn

1 Glatteis hatte auf der A8 verheerende Folgen (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Nach einem kleineren Unfall kamen Lkw-Fahrer am Albaufstieg der A8 trotz Schrittgeschwindigkeit extrem ins Schleudern. Der Verkehr staute sich bis zu 16 Kilometer zurück und lief am Freitagmorgen erst nach und nach wieder an.









Chaos am Freitagmorgen auf der A8 von Stuttgart Richtung München: Wegen Blitzeis im Bereich Mühlhausen im Täle staute sich der Verkehr zeitweise bis zu 16 Kilometer zurück. Inzwischen rolle der Verkehr langsam wieder an, so die zuständige Autobahnpolizei. Es könne aber noch bis weit in den Vormittag hinein zu längeren Rückstaus kommen. Gegen 8.20 Uhr waren es noch etwa 14 Kilometer.