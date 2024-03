Ein Pannen-Laster fängt am Dienstagmorgen auf der A8 bei Karlsbad Feuer. Die Polizei sperrt die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart für eine knapp Stunde. Die Einzelheiten.

Wegen eines brennenden Lastwagens ist die Autobahn 8 zwischen Karlsruhe und Stuttgart am Dienstagmorgen für eine knappe Stunde voll gesperrt gewesen. Es kam zu Sichtbehinderungen.

Wie die Polizei berichtet, geriet ein Pannen-Lkw gegen 5.45 Uhr auf der A8 kurz nach der Abfahrt Karlsbad in Brand. Wegen der Sichtbehinderung sowie Lösch- und Aufräumarbeiten musste die Strecke in Fahrtrichtung Stuttgart von etwa 6 Uhr bis 6.49 Uhr komplett gesperrt werden. In dieser Zeit wurde der Verkehr an der Anschlussstelle Karlsbad (Kreis Karlsruhe) abgeleitet.

Lesen Sie auch

Danach konnte der Verkehr auf dem Standstreifen vorbei am Pannenfahrzeug vorbeigeleitet werden. Die Bergung sei schwierig gewesen, weil Treibstoff auf die übrigen Fahrstreifen gelaufen war. Verletzt wurde niemand. Gegen 9.30 Uhr wurde die Autobahn schließlich wieder komplett freigegeben. Warum der mit Nahrungsmitteln beladene Lastwagen in Brand geraten war, war ebenso wie die Schadenshöhe zunächst unklar. Neben der Polizei und der Feuerwehr, war die Autobahnmeisterei mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.