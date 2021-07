1 Für den 43-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Foto: dpa/René Priebe

Ein 43 Jahre alter Lastwagenfahrer ist am Dienstagmorgen bei einem Auffahrunfall auf der A6 beim Kreuz Walldorf in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Das Unfallopfer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Wiesloch - Bei einem Auffahrunfall ist ein Lastwagenfahrer auf der Autobahn 6 nahe des Walldorfer Kreuzes ums Leben gekommen.

Der 43-Jährige wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Der Lkw-Fahrer war am Dienstag aus noch nicht bekanntem Grund zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Walldorfer Kreuz auf einen Lastwagen aufgefahren. Die Fahrbahn Richtung Mannheim war zwischenzeitlich voll gesperrt (wir berichteten).