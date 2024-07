A6 bei Sinsheim: Sperrung von Autobahn für Transport von Marine-U-Boot

1 Die U17 soll am 28. Juli in Sinsheim ankommen. (Archivbild) Foto: dpa/Uwe Anspach

Die letzte Reise von U17 nach Sinsheim begeistert nicht nur die Menschen - sie ist auch eine logistische Herausforderung. Kurz vor dem Ziel muss nun auch noch die Autobahn gesperrt werden









Kurz vor der Ankunft des ausgemusterten Marine-U-Bootes U17 in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) muss die A6 für den Schwertransport nachts zeitweise gesperrt werden. So wird in der Nacht auf Sonntag die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Sinsheim Süd und Heilbronn/Untereisesheim von voraussichtlich Mitternacht bis 5 Uhr in beide Richtungen gesperrt, wie die Autobahngesellschaft ViA6West mitteilte. Entsprechende Umleitungen seien ausgeschildert.