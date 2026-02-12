A-Ligist verstärkt sich namhaft: Rückkehrer Fabian Singer und Tim Göttler übernehmen die TSG Wittershausen

Die TSG Wittershausen meldet Vollzug: Fabian Singer kehrt im Sommer als Cheftrainer zur TSG zurück. Dieser freut sich sehr auf die Aufgabe. Tim Göttler kommt als spielender Co-Trainer.
Mit einem imposanten Video auf Instagram hat die TSG Wittershausen die Besetzung der Trainerpositionen für die Spielzeit 2025/26 bekannt gegeben. Auch der Pressemitteilung des Vereins lässt sich entnehmen, dass Fabian Singer als Cheftrainer zur TSG zurückkehrt. Unterstützt wird er künftig von Tim Göttler, der aktuell für den Landesligisten SG Empfingen spielt.