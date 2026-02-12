A-Ligist verstärkt sich namhaft: Rückkehrer Fabian Singer und Tim Göttler übernehmen die TSG Wittershausen

Die TSG Wittershausen meldet Vollzug: Fabian Singer kehrt im Sommer als Cheftrainer zur TSG zurück. Dieser freut sich sehr auf die Aufgabe. Tim Göttler kommt als spielender Co-Trainer.

Mit einem imposanten Video auf Instagram hat die TSG Wittershausen die Besetzung der Trainerpositionen für die Spielzeit 2025/26 bekannt gegeben. Auch der Pressemitteilung des Vereins lässt sich entnehmen, dass Fabian Singer als Cheftrainer zur TSG zurückkehrt. Unterstützt wird er künftig von Tim Göttler, der aktuell für den Landesligisten SG Empfingen spielt.

So heißt es vom Verein: „Mit Fabi als altbekanntem Trainer und Tim haben wir ein Spielertrainer-Duo gewonnen, das 100 Prozent die fachliche Qualität mit der Leidenschaft und Teamgeist verbindet. Beide haben uns sofort Überzeugt und passen genau zu unserer Vereinsphilosophie. Diese Energie wird uns weiter nach vorne bringen. Die beiden runden aus unserer Sicht alles ab.“

Tolle Bilanz

Singer ist bei der TSG alles andere als ein Unbekannter: Bereits von 2022 bis 2024 war er Trainer beim A-Ligisten und konnte in diesem Zeitraum eine starke Bilanz aufweisen. Zwei Mal wurde der Mühlbachpokal auf dem Feld gewonnen, dazu gab es einen Erfolg in der Halle. In der Liga verpasste man den Aufstieg als Zweiter jeweils hauchzart.

Der spielstarke Linksfuß erklärt gegenüber unserer Redaktion zu den Gründen seiner Rückkehr: „Ich hatte zwei sehr schöne und erfolgreiche Jahre. In der einen Saison haben wir ein Spiel verloren, in der anderen waren es zwei. Es war schon schade, dass es nicht für den Aufstieg gereicht hat. Ich wollte eigentlich auch nie weg, aber dann kam die Anfrage von meinem Heimatverein, das war auch etwas ganz Besonderes.“

Große Lust auf die Rückkehr

So coacht er aktuell noch den TSV Trillfingen in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern. Ende Januar hatte er in einem Interview mit unserer Redaktion bezüglich seines angekündigten Abschieds erzählt: „Die letzten Wochen waren spannend, es gab viele interessante Anfragen. Ich befinde mich in fortgeschrittenen Gesprächen, eine endgültige Entscheidung ist allerdings noch nicht gefallen.“

Dies hat sich nun geändert – Singer berichtet, was ihm dabei wichtig war: „Mir war sehr wichtig, dass die Mannschaft in Wittershausen und auch das Umfeld das will. Die Rückmeldungen waren durchweg positiv. Ich war mit vielen Spielern in Kontakt und habe auch jetzt schon Nachrichten bekommen. Wir wollen an die erste gemeinsame Zeit anknüpfen.“

Ob der 34-Jährige dann einen Bezirks- oder A-Ligist übernimmt, ist für ihn nicht entscheidend. „Da schauen wir einfach mal. Ich habe ja unabhängig der Liga zugesagt“, so Singer. Sehr zufrieden ist er auch mit seinem künftigen Co-Trainer. So wird Tim Göttler sich ab Sommer ebenfalls der TSG anschließen.

Die Vita von Tim Göttler

Der 28-jähriger Glattener, wurde unter anderem bei der SGE und TSG Balingen ausgebildet. Dort spielte er dann auch in der 2. Mannschaft, ehe er sich dem FC Holzhausen anschloss. Insgesamt lief er dort 15 Mal in der Oberliga auf. 2024 folgte dann der Wechsel nach Empfingen. In der laufenden Saison kam er 15 Mal zum Einsatz und erzielte vier Tore.

Singer betont: „Wir kennen uns auch schon länger. Sportlich ist es top und auch menschlich freue ich mich sehr über die Zusammenarbeit. Es ist die perfekte Lösung.“ Und auch der Verein schreibt in seiner Mitteilung: „Beide bringen frische Impulse, klare Ideen und vor allem große Motivation mit.“