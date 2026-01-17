Der neue Streamingdienst HBO Max protzt mit dem „Game of Thrones“-Ableger „A Knight of the Seven Kingdoms“, holt George R. R. Martin nach Berlin und hat auch sonst viel zu bieten.
Ein Mann mit weißgrauem Rauschebart und gutmütig leuchtenden Augen schlurft durch Berlin. Einen Tag später wird hier ein rauschendes Fest gefeiert werden, herausgeputzte Promis aus Funk und Fernsehen werden exotische Cocktails schlürfen und das neueste Werk dieses Mannes feiern, der es lieber ein bisschen unauffälliger mag. Und bevor der Trubel beginnt, verrät er all jenen, die üblicherweise zu solchen Glanz- und Glamourpartys keine Einladungen bekommen, ein paar seiner Tricks.