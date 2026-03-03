A-Junioren TuS Ergenzingen: Aufstiegscoach übernimmt spontan – Zwei Trainer verabschieden sich

Kurz vor dem Wiedereinstieg der A-Junioren des TuS Ergenzingen in die Oberliga überraschte ein Trainerwechsel. Alexander Schreiner sagt, warum er „die Reißleine gezogen hat“.
Zuletzt haben die beiden Trainer Alexander Schreiner und Waldemar Erdlei bei den A-Junioren des TuS Ergenzingen der Vereinsführung ihren Rücktritt bekannt gegeben. Zum Nachfolger wurde Dennis Benzinger bestimmt, der die A-Junioren vor zwei Spielzeiten gemeinsam mit Karl Merz in die Oberliga geführt hatte: Benzinger trainierte bislang für den TuS Ergenzingen die U17 in der Landesstaffel.