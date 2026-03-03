A-Junioren TuS Ergenzingen: Aufstiegscoach übernimmt spontan – Zwei Trainer verabschieden sich

Kurz vor dem Wiedereinstieg der A-Junioren des TuS Ergenzingen in die Oberliga überraschte ein Trainerwechsel. Alexander Schreiner sagt, warum er „die Reißleine gezogen hat“.

Zuletzt haben die beiden Trainer Alexander Schreiner und Waldemar Erdlei bei den A-Junioren des TuS Ergenzingen der Vereinsführung ihren Rücktritt bekannt gegeben. Zum Nachfolger wurde Dennis Benzinger bestimmt, der die A-Junioren vor zwei Spielzeiten gemeinsam mit Karl Merz in die Oberliga geführt hatte: Benzinger trainierte bislang für den TuS Ergenzingen die U17 in der Landesstaffel.

Alexander Schreiner, der zusammen mit Jugendkoordinator Stefan Fuchs und Waldemar Erdlei die A-Junioren betreute, ist über den Zeitpunkt des Rücktritts nicht glücklich. „Eine Woche vor dem Rückrundenstart ist das natürlich nicht ideal. Aus meiner Sicht hat sich in den letzten Wochen aber einiges aufgestaut.“

Nach den nicht immer optimal verlaufenen Testspielen wollte man sich mit der Mannschaft nach dem Training aussprechen. Dabei kam zum Ausdruck, dass die Mannschaft mit dem Verlauf der Vorbereitung nicht zufrieden war. „Wir konnten die Trainingseinheiten aus zeitlichen Gründen nicht mehr so absolvieren, wie es unsere Spieler gewohnt waren. Den Unmut meiner Spieler verstehe ich. Stefan Fuchs musste zusätzlich noch die U18 trainieren und Waldemar war beruflich an den Wochenenden auch sehr eingespannt. Grundsätzlich konnten wir mit dem Trainingsbetrieb, wie er in den letzten Wochen gelaufen ist, nicht zufrieden sein. Da ich keine Chance auf eine Besserung gesehen habe, habe ich die Reißleine gezogen. Ich bin aber dankbar für die eineinhalb Jahre, die ich hier mit meinen Trainerkollegen Stefan und Waldemar in der Oberliga trainieren konnte.“

Abgang von Führungsspieler

Für zusätzliche Unruhe in der Mannschaft sorgte der Winterwechsel von Ergenzingens Führungsspieler Eren Parzival Ciloglu zum Herbstmeister SGV Freiberg. Aus Sicht von Ergenzingens Jugendleiter Adnan Nuhija tut dieser Wechsel nicht nur sportlich weh, konnte aber nicht verhindert werden. „Ich freue mich für Eren, dass er in einer höhere Klasse wechseln kann. Wir konnten ihm diese Chance nicht verwehren.“

Der geplante Wechsel, um einen Ersatz für Eroglu möglich zu machen, war zudem nicht zustande gekommen, da die Wechselfrist verpasst wurde.

Nach dem überraschenden Rücktritt von Alexander Schreiner und Waldemar Erdlei war Nuhija zum Handeln gezwungen. Am Donnerstag folgten Gespräche zwischen Spielern und der Jugendleitung. „Es wurde eine gute Lösung für alle Beteiligten mit der Ernennung von Dennis Benzinger als neuer Trainer getroffen. Er war nur bereit, den Trainerposten bei den A-Junioren zu übernehmen, wenn ich ins Trainerteam bei der U17 einsteige. Wir haben dann Nägel mit Köpfen gemacht, damit Dennis auch über die Saison hinaus das U19 Team betreuen wird. Das gibt auch den Spielern des jüngeren Jahrgangs Planungssicherheit für die kommende Saison. Ich denke, wir haben mit Dennis eine sehr gute Lösung gefunden, da er das Umfeld kennt und weiß wie der TuS tickt.“

Unterstützt wird Benzinger vom Torwarttrainer Kadir Celik aus Baisingen.