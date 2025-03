1 Der TuS Ergenzingen war das klar spielbestimmende Team im Duell mit den Offenburgern. Foto: Thomas Fritsch

Die A-Junioren des TuS Ergenzingen feiern einen ganz wichtigen Sieg. Gegen den Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt, den Offenburger FV, gab es ein deutliches Zeichen.









Der Sieg des TuS war auch in dieser Höhe verdient und die Gastgeber haben offensichtlich die richtigen Lehren aus dem dürftigen Auftritt in der Woche zuvor in Mannheim gezogen.