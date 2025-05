A-Junioren Oberliga: TuS Ergenzingen bekommt früh die Quittung

1 Der TuS Ergenzingen (in Blau) hofft noch auf den Klassenerhalt. Foto: Thomas Fritsch

Der TuS Ergenzingen rutscht wieder gefährlich nah an die Abstiegsränge der Oberligatabelle. Beim Spiel gegen den Tabellennachbarn aus Villingen fehlte das Aufbäumen der A-Junioren.









FC 08 Villingen – TuS Ergenzingen 3:0 (1:0). Die A-Junioren rutschen durch die verdiente Niederlage in Villingen bei einem direkten Konkurrenten um den Ligaverbleib, wieder gefährlich nah an die Abstiegsränge. Tabellennachbar Villingen kann den TuS in der Tabelle überholen, gewinnen die Villinger ihr Nachholspiel am kommenden Sonntag beim Tabellenschlusslicht in Böblingen.