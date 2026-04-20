A-Junioren Oberliga: Last-Minute-Tor entscheidet Gipfeltreffen

Die U19 der TSG Balingen schlägt den Tabellenführer SG Sonnenhof Großaspach mit 4:3 (3:1) und rückt dem Primus bis auf einen Zähler auf den Pelz.

A-JUNIOREN OBERLIGA TSG Balingen – SG Sonnenhof Großaspach 4:3 (3:1). Das Gipfeltreffen der beiden aktuell stärksten U19-Teams der Fußball-Oberliga hielt, was es versprach: Tempo, Qualität, Emotionen und ein dramatisches Ende. Die A-Junioren der TSG Balingen besiegten Ligaprimus SG Sonnenhof Großaspach nach turbulenten 90 Minuten mit 4:3 (3:1). „Das Spiel hat absolut das gehalten, was ein Topspiel verspricht“, sagte TSG-Coach Mehmet Akbaba.

Temporeiche und hochklassige Partie Im Hechinger Weiher-Stadion entwickelte sich von Beginn an eine temporeiche, spielerisch hochklassige Partie. Beide Teams suchten konsequent den Weg nach vorne, die Balinger agierten dabei aktiver, mit hohem Pressing und klarer spielerischer Linie. Der Lohn folgte früh: Oktay Yalcinkaya traf nach feinem Doppelpass über links zum 1:0 (9.), Niklas Bender erhöhte per direktem Freistoß sehenswert auf 2:0 (27.). Kurz vor der Pause krönte Linus Meiling eine starke erste Hälfte mit dem 3:0 (40.) nach einem Gäste-Fehler im Aufbau. Dann jedoch geriet die Partie zunehmend aus dem Tritt. Mehrere umstrittene Entscheidungen von Schiedsrichter Benjamin Maier (Neckarsulm) sorgten für Unruhe. Besonders bitter aus TSG-Sicht: Der Anschlusstreffer der Gäste, noch vor der Pause, fiel nach einer Szene, in der zuvor ein klares Foul ungeahndet blieb – 1:3 (45.).

Nach Wiederanpfiff erhöhte Großaspach die Schlagzahl und fand besser ins Spiel. Balingen zog sich etwas zurück, verteidigte kompakt und hatte in Torhüter Marino Cerkez einen sicheren Rückhalt.

Strafstoß und Rote Karte für Kieninger

Dennoch kippte die Partie zunehmend: Nach einem Gewühl im Strafraum und einem vermeintlichen Gästetreffer entschied der Unparteiische überraschend auf Strafstoß und zeigte Nico Kieninger zudem die Rote Karte wegen Handspiels. Doria verwandelte den Elfmeter für Großaspach sicher zum 2:3 (78.). In Unterzahl folgte der nächste Rückschlag: Demirköprü erzielte den Ausgleich zum 3:3 und stellte das nun emotionale Spiel auf den Kopf (85.).

Balingen zeigt Moral

Doch Balingen antwortete mit Moral. Trotz Unterzahl drängte die TSG in der Schlussphase mutig nach vorne, suchte weiter spielerische Lösungen und wurde belohnt: Paul Eichingers Schuss in der Nachspielzeit wurde noch abgefälscht und landete zum umjubelten 4:3-Siegtreffer (90.+5) im Netz.

Trainer Akbaba ist zufrieden

„Der Sieg ist aufgrund der ersten Halbzeit und der kämpferischen Leistung absolut verdient. Wir haben auch in Unterzahl spielerische Lösungen gesucht und kaum lange Bälle gespielt“, sagte Akbaba. Mit Blick auf die Tabelle ergänzte er: „Wir haben noch einen Punkt Rückstand und drei verbleibende Spiele. Wir geben alles und schauen, was am Ende dabei rauskommt.“ TSG Balingen: Cerkez – Nothe, Schwab, Kieninger, Yalcinkaya (49. Conrad), Günes (54. Eichinger), Hallas, Phiaphakdy (75. Dieringer), Meiling (59. Banzhaf), Bender, Isik. Tore: 1:0 Meiling (9.), 2:0 Yalcinkaya (24.), 3:0 Bender (30.), 3:1 C. Demirköprü (45.), 3:2 Doria (E./79.), 3:3 S. Demirköprü (85.), 4:3 Terllabuqui (ET/90.+5). Besondere Vorkommnisse: Rote Karten gegen Balingen (78.) und Großaspach (90.+5). Schiedsrichter: Benjamin Maier (Neckarsulm).