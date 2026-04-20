A-Junioren Oberliga: Last-Minute-Tor entscheidet Gipfeltreffen

Die U19 der TSG Balingen schlägt den Tabellenführer SG Sonnenhof Großaspach mit 4:3 (3:1) und rückt dem Primus bis auf einen Zähler auf den Pelz.
A-JUNIOREN OBERLIGA TSG Balingen – SG Sonnenhof Großaspach 4:3 (3:1). Das Gipfeltreffen der beiden aktuell stärksten U19-Teams der Fußball-Oberliga hielt, was es versprach: Tempo, Qualität, Emotionen und ein dramatisches Ende. Die A-Junioren der TSG Balingen besiegten Ligaprimus SG Sonnenhof Großaspach nach turbulenten 90 Minuten mit 4:3 (3:1). „Das Spiel hat absolut das gehalten, was ein Topspiel verspricht“, sagte TSG-Coach Mehmet Akbaba.