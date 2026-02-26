A-Junioren Oberliga: Der „kleine Fisch“ aus Ergenzingen will sich behaupten

Die A-Junioren des TuS Ergenzingen haben gute Voraussetzungen, den Verbleib in der Oberliga zu schaffen. Am Sonntag geht es in Freiburg mit dem ersten Spiel des neuen Jahres weiter.
Freiburger FC – TuS Ergenzingen (Sonntag, 14.30 Uhr). Zehn Oberligaspiele bis zum Saisonende – zehn Chancen, um den Klassenerhalt fix zu machen. Die A-Junioren des TuS Ergenzingen haben mit 16 Punkten und Platz sechs bereits eine gute Ausgangslage, auch eine dritte Saison in der Oberliga spielen zu können, allerdings braucht es noch weitere Erfolge, um sich von den letzten drei Plätzen fernhalten zu können. Loslegen will man mit dem Punkten am Sonntag, wenn man zum Freiburger FC muss, der auf Platz vier steht und damit nur einen Punkte vor dem TuS.