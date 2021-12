1 Thomas Kastanaras ist der Topstürmer der U19-Bundesliga. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der U19 des VfB Stuttgart war im Sommer nicht allzu viel zugetraut worden. Diese Einschätzung hat die Mannschaft eindrucksvoll widerlegt. Sinnbildlich dafür steht ein Angreifer, dessen Vertrag im Sommer ausläuft.















Stuttgart - Die Suche nach talentierten Spielern für das Projekt Junge Wilde 2.0 ist in der Akademie des VfB Stuttgart ein Dauerthema - doch mit Blick auf die U19 hatte man zunächst Zweifel, ob sie würde liefern können. Monatelang gab es in der Vorsaison Corona-bedingt keinen Wettkampf, was die Entwicklung der Spieler hemmte. Auch was die grundsätzliche Qualität des Jahrgangs anging, gab es tief sitzende Zweifel.