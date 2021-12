1 Erzielte gegen Hessen Kassel einen Dreierpack: Thomas Kastanaras. Foto: VfB /exklusiv

Stuttgart - Die U19 des VfB Stuttgart hat in der A-Junioren-Bundesliga einen 7:0-Kantersieg gegen den KSV Hessen Kassel gefeiert und damit den zweiten Tabellenplatz gefestigt. Gegen den Tabellenletzten aus Hessen eröffnete Thomas Kastanaras in der 12. Minute den Torreigen – er traf vom Elfmeterpunkt zur Führung der Schwaben. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Nathan Winkler auf 2:0. In der zweiten Halbzeit legte die Elf von Trainer Nico Willig dann so richtig los.

Kastanaras erzielt Dreierpack

Nach einem Eckball war es erneut Thomas Kastanaras, der in der 54. Minute das 3:0 für die Hausherren erzielte. Raul Paula (60. Minute), Davino Knappe (64. Minute) und Max Wagner schraubten das Ergebnis auf der nichtvorhandenen Anzeigetafel weiter in die Höhe. Für den Schlusspunkt sorgte erneut der überragende Thomas Kastanaras. „Mit der ersten Halbzeit war ich fußballerisch nicht ganz einverstanden. Dennoch großes Kompliment an meine Mannschaft, dass sie immer weiter gemacht und füreinander gespielt hat, um diesen Sieg herauszuspielen“, sagte Trainer Nico Willig nach dem Spiel.

Nächsten Samstag trifft die Nachwuchsmannschaft des VfB im DFB-Pokal auf Fortuna Düsseldorf.