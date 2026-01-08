A 861 bei Rheinfelden: Wanderbaustelle auf der Autobahn

1 Auf der A 861 zwischen dem Nollinger Tunnel und dem Autobahngrenzübergang Rheinfelden wird eine Wanderbaustelle eingerichtet. Foto: Tim Nagengast Ab Freitag werden einzelne Fahrstreifen abschnittsweise gesperrt.







Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest führt auf der A 861 zwischen dem Tunnel Nollinger Berg und der Zollanlage Rheinfelden inklusive der Zu- und Abfahrten kleinere Arbeiten durch. Dazu muss im Zeitraum von Freitag, 9., bis voraussichtlich Sonntag, 18. Januar, und von Mittwoch, 21., bis voraussichtlich Donnerstag, 29. Januar, eine Wanderbaustelle eingerichtet werden, wie die Autobahn GmbH mitteilt. Es kommt in beiden Fahrtrichtungen zu temporären, abschnittsweisen Sperrungen einzelner Fahrstreifen. Die Arbeiten werden an diesen Tagen von 8 bis 17 Uhr vorgenommen, heißt es in der Mitteilung.