1 Wegen einem Unfall ist die A 81 auf Höhe Bad Dürrheim derzeit voll gesperrt. (Symbolfoto) Foto: Nemanja Petronje/ Shutterstock

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A 81 zwischen Tuningen und Bad Dürrheim sind ersten Angaben zufolge mehrere Menschen verletzt worden.









Am frühen Mittwochabend hat sich am Autobahndreieck Bad Dürrheim in Fahrtrichtung Singen ein Unfall ereignet. Ersten Angaben zufolge sollen drei Fahrzeuge beteiligt und mehrere Menschen verletzt worden sein.