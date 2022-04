Rottenburger bei RTL-Show Ehering abgelegt: Bricht Gloria Temptation Island ab?

"Schockiert", "gedemütigt" und "richtig viel Hass". Gloria Glumac aus Rottenburg kann in der vierten Temptation-Island-Folge nicht glauben, was ihr Ehemann Nikola in der Männervilla treibt. Steht die Scheidung kurz bevor?