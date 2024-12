Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A 81 zwischen Bad Dürrheim und Tuningen ist am Donnerstagmorgen eine Frau in ihren Auto eingeklemmt worden. Ein Rettungshubschrauber musste auf der Autobahn landen.

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen hat am Donnerstag gegen 9.30 Uhr zu einer Sperrung der Autobahn 81 zwischen Bad Dürrheim und Tuningen geführt.

Wie Polizeisprecher Daniel Brill auf Anfrage unserer Redaktion erklärt, war eine Frau in Richtung Stuttgart unterwegs, als sie etwa auf Höhe Tuningen auf dem rechten Fahrstreifen in den Anhänger eines Lastwagens krachte. „Das Fahrzeug hatte sich unter dem Anhänger verkeilt, die Frau wurde dabei eingeklemmt“, so Brill.

Die schwer verletzte Autofahrerin musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie kam nach der Erstversorgung durch einen Notarzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Weitere Informationen zu ihrem Gesundheitszustand liegen bislang nicht vor.

Hubschrauber landet auf der Autobahn

Aufgrund der umfangreichen Rettungsmaßnahmen und der Ladung eines Rettungshubschraubers auf der Autobahn musste die A 81 zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und der Abfahrt Tuningen voll gesperrt werden. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Gegen 11.15 Uhr war laut dem Polizeisprecher der Abschleppdienst vor Ort, um die Fahrbahn zu räumen. Nachdem die Unfallstelle gereinigt wurde, konnte die Fahrbahn gegen 11.30 Uhr wieder freigegeben werden.