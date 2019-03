A 81 Hunderte Einsatzkräfte üben Tunnel-Katastrophenfall

Leonberg - Dichter Rauch strömt aus dem Abluftkanal des längsten Autobahntunnels in Baden-Württemberg. In einer der beiden Röhren brennt ein Auto, dahinter stehen Fahrzeuge im Stau. Ein automatisches Sicherheitssystem löst Alarm aus, rund 400 meist ehrenamtliche Einsatz- und Rettungskräfte machen sich auf den Weg nach Leonberg (Kreis Böblingen). An diesem Sonntagvormittag ist das nur eine Übung - doch im Ernstfall läuft es genauso ab, sagt Frieder Lieb, Branddirektor des Stuttgarter Regierungspräsidiums.