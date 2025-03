Bei einem Unfall auf der A 81 nahe Geisingen ist am Samstag ein 48-jähriger Autofahrer verletzt worden. Er hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in die Leitplanke gekracht.

Am Samstagnachmittag ist ein Autofahrer bei einem Unfall auf der Autobahn 81 bei Geisingen verletzt worden.

Der 48-Jährige fuhr laut Polizeibericht mit einem Citroen C1 in Richtung Bad Dürrheim. Dabei kam er in einer leichten Rechtskurve zunächst nach rechts von der Straße ab, überfuhr im Grünstreifen einen Leitpfosten, übersteuerte seinen Wagen in der Folge nach links und prallte schließlich, nachdem er die komplette Fahrbahn überquert hatte, in die Mittelschutzplanke.

Von dort abgewiesen kam das Auto wiederum auf der rechten Spur zum Stehen. Der 48-Jährige erlitt Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Citroen entstand Blechschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Während der Unfallaufnahme war die Autobahn teilweise voll gesperrt. Die Feuerwehr Geisingen unterstützte währenddessen mit drei Fahrzeugen und 15 Helfern.